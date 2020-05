Aserisse kerkib uus biokütuse katlamaja

Gaasikatlamaja on valmis alevikku soojusega varustama juba sellel sügisel ning biokütuse katlamaja katsetustega planeeritakse alustada aasta lõpus.

Täna on maailma energiapoliitika prioriteediks biokütused ning selleks luuakse soodustavaid tingimusi. Näiteks on võimalik EL struktuurifondidest taotleda toetust kütusevahetuse projektidele. Aseri uue biokatlamaja projekti maksumus on 1 025 000 eurot, millest ligi 450 000 eurot tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse ühtekuuluvusfondi toetusskeemist "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne". Ülejäänud kulud katab Adven.