Kevadine linnuriik

Nüüd on nad kõik kohal! Ikka need ühed viimastest tulijatest – piiritajad, need kiireid õhukurve võtvad häälekad “pääsukesed”. Nagu NATO lennukid. Jõuavad Aafrikast siia maikuu lõpuks. Ja augustis lähevad tagasi. Siis juba koos noortega.