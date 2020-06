10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Meie rajooni põhjarannikul asuvais pioneerilaagreis algab taas vilgas tegevus. Kaubandustöötajate laste pioneerilaagris Käsmus hakkavad juba täna lapsed kogunema. Laagris on nende vastuvõtmiseks kõik valmis. Komplekteeritud on nii pedagoogiline kui ka majanduspersonal. Esimesse vahetusse oodatakse 240 last. Vahetus kestab 26 päeva.

10 aastat tagasi

Ubjas avastasid töölised umbes kahemeetrise diameetriga ning seitsme-kaheksa meetri sügavuse augu – tegemist on endise Ubja kaevanduse sisselangenud ventilatsioonišahtiga, mis on olnud pool sajandit suletud. Tegu on õnneliku õnnetusega, et selles koplis ei olnud parasjagu loomi, kes oleks võinud pahaaimamatult koos varinguga alla kukkuda või lihtsalt süües sinna kukkuda.