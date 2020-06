Kadrina Keskkooli gümnasistile tõi edukas uurimustöö ülikoolikutse

"Enamus neist õpilastest on juba varem tugevate tulemustega silma paistnud ning kõrgeid tulemusi saavutanud," rääkis õpetaja Anneli Raud ning lisas, et kui ta Maria Elisabeth Breemnit õnnitles, siis väljendas neiu suurt kergendust, et ülikoolikoht on nüüd kindlustatud, kuigi eriala ta pole veel välja valinud.