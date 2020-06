Hallaööd tegid juunis kurja

Selle nädala esimesel ööl kahutas külm maa mitmel pool hallavalgeks. Õnneks küll vaid kohati ja lühikest aega, nii et suuremad kahjud jäid sündimata. Lundki on juunis ikka ja jälle sadanud, viimati kolm aastat tagasi juuni esimestel päevadel, aga paljudel on kindlasti meeles 2014. aasta 17. juuni, mil mitmel pool päris korralik lumi maha sadas. Ka need puhud möödusid põllumeestele ja aednikele vaid kerge ehmatusega.