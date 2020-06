10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rahvakunstiõhtu kava aitab siduda Aino Orgmetsa kokkuseatud stsenaarium, mille ettekandmine on usaldatud tunnustatud deklamaatoreile. 14 tantsu saateks on sm. Orusaare orkestri mängitud lood, ülejäänud 11 tantsu esitamisel-vaatamisel peab leppima klaverisaatega. Ja külalisesinejadki peaksid kohal olema. Eile õhtuks oldi valmis soojalt ja südamlikult vastu võtma Läti NSV Dobele Rajooni rohkem kui 20-liikmelist tantsijate esindust ning Leedu NSV Šilute rajooni kollektiivi "Režtinele", kus on ligi 30 tantsijat. Peost veel niipalju, et esinejate rongkäiku oodata ei maksa. Sest nii eelproovid kui ka rahvakunstiõhtul esinemine on tegelastele ikkagi väsitav töö.

10 aastat tagasi

Vabatahtliku merepäästeprojekti koordinaatori Ene Kalmuse sõnul oli tegemist vabatahtliku merepäästeprojektiga Vomare, mis on kestnud kaks aastat ja mille raames korraldati 3. ja 4. juunil piirivalve ja vabatahtlike merepäästjate suuremastaabiline ühisõppus, kus osales ligi 50 inimest. Kuigi koostöös piirivalvega on kolm sarnast õppust varem korraldatud, ei ole ükski neist veel nii suur olnud. Kalmuse hinnangul on piirivalve huvitatud koostööst vabatahtlikega. "Kõik mehed, kes siin on, ütlevad, et enim oleks vaja treenida erinevate struktuuride, päästeameti, piirivalve ja vabatahtlike koos tegutsemist, et näha, kuidas asi reaalsuses välja kukub," kõneles Kalmus. "Vabatahtlikele on oluline teada, et nad on ühe kindla ahela kindel lüli."