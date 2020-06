Rakvere avas uue Kultuuriakna

“Tegemist on Trinidad Wiseman OÜ arendusega, mille esmatellijaks oli Tartu linn,” ütles Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte. “Rakvere linnavalitsuse algatusel oleme loonud Kultuuriakna nüüdseks ka Rakverele ning selle administraatoriks on Rakvere kultuurikeskus.” Kultuurijuht rõhutas, et uut Rakvere Kultuuriakent oodatakse kasutama nii ürituste ja huvitegevuse korraldajaid kui ka tarbijaid.