Nädala kaja: rassivaen või klassivaen?

Miks kassid ja koerad omavahel läbi ei saa, kui nad juhtumisi “ühe pere lapsed” pole? Sest loomariigis on asjad lihtsad: liigiomane käitumine on omane vaid kindlale liigile ja see, mis tundub koerale sõbralik lähenemine, on kassi jaoks rünnak. Kas inimrassidel ja rahvustel eksisteerib ka “liigiomane käitumine”? Kindlasti! Asiaatide peenehäälne vadistamine tundub põhjamaalasele lapsik. Habetunud, vaikiv ning morn viikingi järeltulija on Vaikse ookeani saarte rõõmsameelsete rahvaste silmis täielik töll.