Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikeseoht. Sooja on 18-23 kraadi. Teisipäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja sooja on 19-24 kraadi. Kolmapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht, sooja on 17-22 kraadi.