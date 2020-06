10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Vilul kevadel on umbrohi väga agressiivne. Ei vaja vist enam selgitust, kui suurt kahju teevad umbrohud põllumajandusele. Ja üldse, kui valusalt torgivad need silma heakorra mõttes nii maal kui ka linnas. Rajooni täitevkomitee alalise põllumajandus- ning heakorrakomisjoni algatusel peeti maha nõupidamine: mida saaks ja tuleks kõige kiiremas korras ära teha.

10 aastat tagasi

Viimasel ajal avaldatud statistika näitab, et Islandi tuhapilvest tingitud häired lennuliikluses on suunanud soomlaste pilgud taas Eesti poole. Tallink teatas näiteks, et nende reisijate arv Tallinna–Helsingi liinil kasvas viimase kolme kuuga 19%. Kotkast pärit Nippi eelistab aga suurte laevade asemel oma kaatriga merd künda ja Vergi sadamat külastas mees sel nädalal juba 25. korda.