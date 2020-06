Vaade: Vallimäe avamine – kes aias?

Rakvere Vallimäele püstitatud vabaõhumeelelahutuskeskus on valmis. On rõõm, et pikalt unustushõlmas kössitanud laululava, millel peetud üritustega on üles kasvanud paljud rakverlased, on korda tehtud. Usun Gunnar Viesesse, tuntud kontserdikorraldajasse, kes hakkab Rakvere Vallimäge suureks looma. Ent pole head halvata.