Nädala lõpus on oodata päikesepaistet

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub kirde- ja põhjatuul 4–9, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 12–17 kraadi. Päeval on Põhja-Eestis muutliku pilvisusega ilm, lõuna pool pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub kirde- ja idatuul 5–10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 18–24, rannikul kohati 14–17 kraadi.

Reede öösel on Põhja-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Puhub kirdetuul 5–10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 12–16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal võib Lõuna-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub kirde- ja idatuul 5–11, puhanguti 14–16 m/s. Sooja on 18–23, rannikul kohati kuni 14 kraadi.