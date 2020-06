10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Mai- ja juunikuu on Roela sovhoosi Rakvere haudejaama rahvale kõige töötihedamaid kuusid. Nõudmised tibude järele on praegu hästi suured. Juunis peab haudejaam andma 400 000 tibu. See on poole rohkem kui aprillis. Nad on ööpäevased, kui juba reisima hakkavad. Suuremad partiid lähevad “Energia” kolhoosi, tibusid reisib ka Bakuusse ja Vologdasse.