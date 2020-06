Lääne-Viru tervisenõukogu pakub väikelaste vanematele esmaabi koolitusi

Esimene neljatunnine koolitus, algusega kell 10, toimub 8. augustil Hotell Wesenberghi konverentsi keskuses. Grupid hakkavad olema umbes 25 liikmelised. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist Sirli Kapper rääkis, et koolitusi planeeritakse vähemalt korra kvaratlis, vastavalt huvile. "Teadaolevalt maakonnas sellist koolitust hetkel ei tee keegi teine ning huvi tuli otsest lastevanematelt endalt," kõneles Kapper ja lisas, et esmaabi koolitust viib läbi haigla õde ning see on planeeritud nädalavahetusele, et osalejat oleks hõlpsam lapsele senikauaks hoidja leida. Edaspidi on plaanis veel turvavarustuse alased koolitused lastevanematele. Aeg näitab, kas neid kahte koolitust on mõistlik ühildada või peaks jätkama eraldi. Esimesel koolitusel räägitakse sagedasematest õnnetustest kodus ning sellest, kuidas neid vätida. Tutvustatakse esmaabi lämbumise korral, elustamisvõtteid ning räägitakse paljust muust olulisest väikelapse tervishoiuga seonduvalt.