Lääne-Viru tervisenõukogu pakub väikelaste vanematele esmaabikoolitusi

Esimene koolitus toimub 4. juulil, kuid rühm on juba koos. Järgmine neljatunnine koolitus on kavas 8. augustil algusega kell 10 hotelli Wesenbergh konverentsikeskuses. Rühmad on umbes 25-liikmelised.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist Sirli Kapper rääkis, et koolitusi plaanitakse korraldada vähemalt kord kvartalis, vastavalt huvile. "Teadaolevalt maakonnas sellist koolitust hetkel ei tee keegi teine ning huvi tuli otse lastevanematelt endilt," ütles Kapper ja lisas, et esmaabikoolitaja on haigla õde ning koolitus on planeeritud nädalavahetusele, et osalejatel oleks hõlpsam lapsele hoidja leida. Edaspidi on plaanis veel turvavarustuskoolitused lastevanematele. Aeg näitab, kas neid kahte koolitust on mõistlik ühildada või peaks need korraldama eraldi.