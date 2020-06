Palju õnne, Rakvere!

Seekord täiesti ebatraditsioonilisel moel, sest COVID-19 pandeemiast tulenevalt on tulnud planeeritud ettevõtmised kas tühistada, edasi lükata või neid täielikult muuta. Inimeste tervisele mõeldes ja viiruse leviku tõkestamisega arvestades ei toimu linnapäevi, meeleolukaid kontserte ega laata. Rakvere kultuurikeskuse initsiatiivil valmis koostöös linna kultuurikollektiividega Rakvere sünnipäeva saade “Uus algus”.

Koroonakevad tõi meie kõigi ellu palju ärevust ja nõudis muutustega kohanemist. Kuigi Rakverel on siiani läinud hästi ja viiruse levik on olnud minimaalne, ei tohi ka praegu unustada, et viirus ei ole kuhugi kadunud ja tuleb endiselt järgida reegleid.