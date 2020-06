10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Ida prefektuuri andmetel on Virumaal registreeritud 5437 relva, mis valdavalt on tulirelvad. Ida-Virumaal on paarsada relva rohkem kui Lääne-Virus. Regioonis on 3538 relvaomanikku, neist üle 1800 elab Ida-Virumaal. Pea viis ja pool tuhat registreeritud relva jätab Virumaa kogu riigi eraarsenali pingereas viimasele kohale.