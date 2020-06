10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kas päevitate õigesti?

Meie kliimavöötmes loetakse kõige paremaks päevitamisajaks ajavahemikku kella 11–13, millal päikesevalguse ultravioletsete kiirte hulk on maksimaalne. Kuumadel suvepäevadel on aga päevitamiseks soodsam aeg kella 8–11, millal õhutemperatuur ja niiskusesisaldus ei ole liiga kõrged. Sobivamateks päevitamiskohtadeks on mere- ja järverannad, kus õhk on puhas ja sisaldab seetõttu rohkem ultraviolettkiiri kui mujal. Samuti on seal võimalik pärast päikesevanni karastada keha veega. Enne päikesevannide võtmist on vaja selgusele jõuda, kas päevitamine ei ole vastunäidustatud. Vastunäidustuste hulka kuuluvad pahaloomulised kasvajad, kilpnäärme suurenemine, neerupõletikud, ülitundlikkus päikesevalguse suhtes, aktiivne kopsutuberkuloos, tugevalt väljendunud veresoonte lupjumine, südame-veresoonkonna puudulikkus, kesknärvisüsteemi haigused, kaugele arenenud kõrgvererõhutõbi, südame pärgarterite skleroos.

Päikesevannide võtmist on soovitatav alustada õhuvannidest 10 minuti vältel varjulises kohas, seejärel võetakse päikesevanne 2,5 minutit eesmisele ja 2,5 minutit tagumisele kehapoolele. Päevitusaega pikendatakse iga päev 5 minuti võrra, kuni jõutakse ühe tunnini. Järgmised päevitusseansid on ühetunnised, kokku keskmiselt 30–40 korda. Päikesevanne ei võeta tühja kõhuga ja mitte varem kui poolteist tundi pärast tugevat söömist. Päevitamisega ei tohi ühelgi juhul liialdada, 2–3-tunnine süstemaatiline päikese käes viibimine on juba tervisele kahjulik.

10 aastat tagasi

