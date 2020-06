Viimased uudised

Nagu selgus, on kolmel TV3 saates osalenud paaril neljast tugevad sidemed Lääne-Virumaaga. Saame tuttavaks saates osalenud paaridega, kel õnnestus Ülemiste Citys asuvas spetsiaalselt saateks ehitatud stuudios panna kokku kaks merekonteinerit ja luua nendesse kodune õhkkond. Tööd tuli alustada nullist ehk konteinerikastist.

Urmas ja Aare – Kamraadid

Kümne aasta eest juhuste kokkulangemisel esmakohtunud Rakvere mehed Aare Raam ja Urmas Hiire kandideerisid saatesse spontaanselt. Ankeedile sattunud Aare Raam tundis kohe, et näpud sügelevad osalusvormi täitma. Paar minutit hiljem olid lahtrid täidetud. Tuli aga välja, et partnerita kandideerida ei saa. Urmas Hiire sõitis parasjagu bussiga Rakvere poole, kui sõber Aare Raam helistas, et plaanist rääkida. "Ütlesin Aarele juba jah-sõna, kuigi ega päris täpselt aru ei saanud, millest jutt käib," rääkis Urmas Hiire ja lisas, et kui hiljem tagasi helistas, et täpsustada, sai selgus majja, kuid lubadusest taganemiseks oli juba hilja – ankeet oli saadetud.

Kamraadide mõte oli valmis saada mõnus meestemaja ja paigutada see Peipsi äärde, et oleks mõnus saunas ja kalal käia. "Plaan oli mõelda kastist välja," selgitas Aare Raam algset visiooni, mille järgi konteinermaja ehitusel ka juhinduma hakati. Mida kohe välistati, oli elumaja ehitus, sest kodu on neil mõlemal olemas. Samuti oli meestele oluline, et maja oleks "täielikult isemajandav", ei vajaks veevärgi-, elektri- ega kanalisatsiooniühendust.

Urmas Hiire, kes mõned aastad tagasi enda kätega 20-ruutmeetrise suvemaja püsti pani ja nüüd seal enamiku enda ajast ka veedab, on veendunud, et eluruum ei pea suur olema. "Inimesel ei ole üldse palju vaja," ütles ta. Elukutselise meremehena on Urmas väikeste elamispindadega harjunud, mistõttu ei tundunud keeruline ka konteinermaja ehitus.

Kuigi ehitusinseneri diplom on taskust võtta just Aare Raamil, oli põhiliseks ehitustööde tegijaks Rakvere haiglas remondimehena töötav Urmas Hiire. End hobiehitajaks nimetav Urmas Hiire rääkis, et pärast pikki võtte- ja ehituspäevi Ülemiste City angaaris mõtles ta veel õhtul enne uinumist uue päeva ülesannetele. Mehed ütlesid kui ühest suust, et saadud kogemus tasus proovimist. "Enamik asjad oli ägedad, kui meenutama hakata," rääkis Urmas võtteajale tagasi vaadates. Küll aga nentis ta, et telesaate uudsuse tõttu sai algselt liiga paljut südamesse võetud. Teadmine, et tegemist on puhta sõuga, saabus alles hiljem. Poole saate pealt võttis Urmas enda sõnul asja juba külma kõhuga.

Aare Raam, kes ehitusmaterjalidega seotud firmas tegevjuhiametit peab, haldas saate ajal olulist rolli mänginud sotsiaalmeediaplatvorme. "Ma teadsin, et selline asi nagu Instagram on olemas, aga mul polnud õrna aimu, mida see endast kujutab," rääkis Aare Raam. Pildid ja videod, nende montaaž ja üleslaadimine. Mitu ostetud programmi telefoni ja arvuti tarkvarasse – ikka selleks, et pakkuda sotsiaalmeedias täit ülevaadet tehtud ehitustöödest. Aare sõnul ei saa ta Instagramist aga siiani aru. "Täiesti ebaloogiline koht," ütles ta. Materjali on saadetest ja kaadritagusest aga nii palju üle, et kokku võiks saada täispika filmi. Kamraadidel on plaan alles jäänud materjaliga edaspidigi jälgijaid kostitada.

Seda, et saate tegemise ajal kolme kuu vältel kodused ülesanded unarusse jäid, mehed ei varja. Oma elu ei olnud meeste sõnul saate tegemise ajal üldse. Urmase naine vihjas ka saates kasutatud võttele hakata majapidamisse panema siniseid kleepse sinna, kus töö vajab tegemist.

Viimasel võttepäeval oli kurnatuse tase magamatuse tõttu jõudnud aga nii kaugele, et Urmas oleks intervjuu ajal uinunud. "Intervjuu ajal jääd magama, saad sa aru," ütles Urmas. Tagasi vaadatakse raskele ajale siiski naljaga.