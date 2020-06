Spordikoolis lõpetas 74. lend

Üldse tegeletakse Rakvere spordikoolis kaheksa spordialaga, kuid 74 aasta jooksul on neid kokku olnud ligi 20. Sealhulgas näiteks kiiruisutamine ja sportvõimlemine. Aastate jooksul on Rakvere spordikooli lõpetanud üle 1500 noore.

“Tänavuse kooliaasta lõpp oli nii meil kui ka mujal eriline,” tõdes spordikooli direktor Jaak Vettik. “Tavapärane treeningtöö asendus distantsõppe ja kodutreeningutega. Need kaks kuud näitasid, et meie väikesel Eestil on võimekus ka sellistes tingimustes õppimise ja sportimisega hakkama saada.”