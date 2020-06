Juhtkiri: kui kett külasse ei ulatu

Seda rõõmustavam on kuulda, et mõnes väikeses külas poodi mitte ei suleta, vaid see taasavatakse. Kiltsis üks hakkaja inimene julge sammu – poepidamise – ette võttiski.

Külapoodi on peetud kogukonnatunde alussambaks. Eestlane ei lähe ju naljalt naabrile, ammugi mitte asula kaugema otsa inimesele külla, kui asja pole. Võib juhtuda, et leti kõrval või poe ees jutustamisest sünnivad ideed ja vabamas õhkkonnas saab läbi arutatud mõnigi probleem. See on koht, kuhu külauudised kokku jooksevad.

Külapoe püsima jäämine sõltub ennekõike kogukonnast – kas ja kui palju on nad nõus raha kohalikku poodi jätma.

See aga omakorda sõltub poes pakutavast kaubavalikust ja ka hindadest. Esialgu käiakse muidugi uudishimust vaatamas, ent kas ostjaid ka pikemas perspektiivis jätkub, on iseasi. Kui kohalikku poodi pole pikka aega olnud, on inimestel tekkinud harjumus käia ostlemas kusagil mujal.

Kas nüüd on aeg küps kogukonnapoodide tekkeks? Jah, kuid see on eelkõige äri, milles keegi peab varustama, müüma ja korraldama nii palgad kui ka sobilikud ruumid.

Praegu toimetavad paljudes keskmise rahvaarvuga asulates ketipoed. See on kahtlemata tänuväärne, sest kogu aeg linnapoodi toidukraami järele ei sõida. Paraku läheb kaotsi omapära.

Kena, kui kogukonnas leidub ettevõtlikke inimesi. Idülliliselt võib ju unistada, et poekesest võiks kujuneda kohaliku kauba müügipunkt, kust saab soetada mune, köögivilju, värsket liha-kala – olenevalt piirkonna iseärasustest.

Miks mitte müüa turistidele suunatud meeneid ja postkaarte, millele trükitud paiga maalilised vaated või vaatamisväärsused, anda poele lisaväärtus väikese kohvikunurgaga, kaubelda lisaks lillede või käsitööga.