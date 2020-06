Kui avastad alles keskeas, et õppimine on lahe

Tänu eelmise suve lõpus tehtud otsusele asuda õppima Rakvere ametikoolis turismikorraldust olen saanud hindamatu kogemuse. Olles juba üle neljakümne aasta vana, avastasin alles nüüd, kui tore võib olla õppimine kui protsess iseenesest. Tunne, et õppimine on väärtus sellepärast, et saada uusi teadmisi ja oskusi ning õppida paremini tundma oma võimeid, mitte sellepärast, et see aitab korraldada edasist elu, on midagi, mis mul varem puudus. Loomulikult on mul kavas diplomini jõuda, kuid see pole eraldi eesmärk.