90 aasta eest Virumaal: pastorihärra püüdis kommunistiks saada

“Väike-Maarja on paljude heade asjade kõrval kuulsaks saanud ka ühe väga halvamaigulise asjaoluga – sealsest keskkoolist on võrsunud terve rida tuntud kommuniste-terroriste, 1. detsembri “kangelasi”, teiste seas on sealt pärit ka hiljuti avalikuks tehtud kindral Undi mõrtsukas Baumann. (1930. aasta 4. aprillil tulistas tundmatu isik Tallinnas Kreutzwaldi tänaval Tallinna garnisoni ülemat ja peamist 1924. aasta 1. detsembri kommunistliku mässukatse mahasurujat kindralmajor Johan Unti selga. Unt suri saadud vigastustesse kaitseväe keskhaiglas. Kes tegelikult Undi mõrvas, on tänaseni teadmata. 1930. aastal käis ajakirjandusest läbi Paul Bau­manni nimi, kuid hiljem oli peamiseks kahtlusaluseks Nõukogude spioon Robert Johanson. – A. P.)