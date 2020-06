Kristjan Järvi käis Rakveres muusikamaad kuulamas

Eve Alte sõnul on kultuurikeskusel heas koostöös Jana Moosariga tekkinud ideealged, milliseid muusikaprojekte võiks Rakveres korraldada. "Vaatasime koos üle strateegilised kohad ning need panid dirigendi mõtted liikuma. Kristjan Järvi oli lummatud Vallimäe võimalustest. Kui mitte varem, siis järgmisel aastal on oodata suuremaid projekte," ütles Alte.

Millised ideed võiksid Rakveres teostuda, on kultuurijuhi sõnul vara rääkida, sest tegu on alles mõtteidudega. "Neil oli juba selleks aastaks mõtteid, aga kuna koroona lõi kõik sassi, tuleb kõik esinejad ja võimaluse üle vaadata," selgitas Eve Alte. "Kristjan Järvi näeb Rakveres maailma mastaabis võimalusi, mida on meil, kes me hakkame Vallimäge haldama, ülihea kuulda," tõdes ta.