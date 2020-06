Marko Pomerants valiti ​Rahvusvahelise Turbamaade Ühingu presidendiks

Marko Pomerants ei plaani Rakverest Moonakülast Jyvaskylässe ümber asuda, vaid kavatseb jätkata kõiki oma seniseid tegevusi ja lisaks juhtida IPS-i. "See saab võimalikuks tänu veelgi paremale aja planeerimisele ning keskendumisele suurele pildile, natuke vähemale igapäevaste ettevõtlustundide arvule ning juhtimisrutiinide loomisele. Viimasest tuleb alustadagi. Muidugi peab turbainimestel olema õigus suvepuhkusele, kuid siis peab looma tihedamad suhted riiklike komiteede, komisjonide ja eksperdirühmadega," kõneles Pomerants.

​Rahvusvaheline Turbamaade Ühing on üksikisikute, ettevõtete ja teiste institutsionaalsete liikmete organisatsioon, mis on pühendunud turbaalade ja turba vastutustundlikule majandamisele ja arukale kasutamisele. IPS-i visiooniks on olla juhtiv rahvusvaheline organisatsioon, mis edendab turbaalade ja turba vastutustundlikku majandamist ning mõistlikku kasutamist.