10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Simuna sovhoosi tulid kokku meistrimehed mitmest rajoonist, et uudistada Saksa DV heinapressi K-442. “Töökindel, asjalik masin,” kiitis peaagronoom sm. Arba. Vups! ja vups! lendasid heinapallid kärusse või korvi. Jõudlus on pressil samuti küllalt asjalik. Isegi pallidelugeja on peal. Ja hea just, et nööriga seob. Ei ole traati vaja.