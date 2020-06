Galerii: Retrohõngulised BMW sõidukid kulgesid läbi maakonna

Tamsalu Vanas Waksalis peatunud BMW vanatehnikat oli kohale saabunud üheteistkümne auto jagu. "Kõik osalejad vanatehnika alla päris ei lähe, siin on ka uuemaid," sõnas Priit Puström kohal viibinud autopargist ülevaadet andes.

Lääne-Virumaal täna Tamsalu jaamahoonet, Rakvere linnust ning Purtse, Porkuni ja Lasila mõisa külastavate tehnikahuviliste eesmärgiks on eelkõige tunda rõõmu vanast tehnikast ja nautida ilma. "Need on ainult pühapäeva autod. Üle pühapäeva autod," kommenteeris Priit Puström küsimust, kui tihti masinapark garaažidest välja aetakse.