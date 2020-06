Star FM kutsub homme Jaanijooksule

Raadiojaam Star FM korraldas esimese Jaanijooksu 2005. aastal ning nõnda on homne Jaanide ja Jaanikate otsimine eriliselt juubelihõnguline, sest toimub juba 15.korda. Star FMs algab Jaanijooksu 5-tunnine saade kell 10 ning stuudios on kogu lustlikku melu juhtimas Pille Minev, Allan Roosileht ja Jürgen Pärnsalu.

"Jaane ja Jaanikaid on üle terve Eestimaa peidus kümme ning tähesadu on silmipimestav - värvikatest meediategelastest tuntud esinejateni," vihjab Allan Roosileht, kelle sõnul on Jaanijooksu saate juhtimine ka tegijatele endile puhas rõõm, sest otsesaate ajal juhtub alati midagi, mis võtab kilkama nii eetris kui ka sellest väljaspool.