Rakvere vallavalitsus alustab tööpäeva varem

Vallavanem Maido Nõlvak ütles, et nii ei ole see sugugi esimest korda, ka üleeelmisel suvel alustati tööpäevaga varem. "See kõik on konsensuse küsimus. Kui töötajad on päri, siis saame nõnda teha. Päikesepoolsed kabinetid on suvise ilmaga väga kuumad ja lihtsam on tööd teha varasematel tundidel ning jõuab ka õhtul soovi korral varbad vette panna. Eelmisel aastal me konsensusele ei jõudnud, kuid tänavu olid kõik sada protsenti nõus," rääkis Nõlvak.