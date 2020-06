Kadrinas algatati ettepanekute esitamine kaasavale eelarvele

Esitamise tähtaeg on 22. juuni kuni 21. juuli 2020. Lähtudes eelneva aasta kogemustest, soovitab vald juba varakult eeltööga alustada ning annab nõu ideed hoolikalt läbi mõelda. Tuleb otsustada, mis on olulised ja ootavad enim teostamist. Mida suurem on kasusaajate ja toetajate hulk seda tõenäolisem on, et idee ka teoks saab. Kogu kaasava eelarve protsess alustades ettepanekust, teostatavusest ja lõpetades eelarvega vajab süvenemist ning põhjalikku eelarve planeerimist. Tingimustele vastavad ettepanekud lähevad rahvahääletamisele. Enim hääli saanud objekt viiakse ellu 12 kuu jooksul.