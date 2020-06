10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Roela sovhoosi esimese osakonna juhatajat H. Laurit kohtasime lutsernipõllul. Jutule saada polnud raske, kuigi mehel meietagi tööd-tegemist küllalt. Parajasti oli käsil lutserni vedamine ventileerimiseks sisustatud küüni. Sellel põllul ei tehta käsitsi midagi. Rehaga riisutakse lutsern vaaludesse, kaks lohistit lükkavad selle kokku ja tõstuk tõstab autodele. Vedamas on neid kaks, kuigi tõstuki jõudlust arvestades võiks kolmanda lisaks panna. Neljapäeva õhtuks oli niidetud lutserni 30 hektarilt, sellest 15 hektarilt küüni veetud. Suur saak on? Ei tea. Heina ventileerimine alles uus asi, ei oska hinnata. Juttu ajades ja tööd jälgides sihib H. Laur vahetevahel ka taevaserva, kuhu viimase kahe nädala jooksul esimest korda pilvi näikse kogunevat. “Vihma oleks vaja,” ütleb ta siis ja ennetades küsimust jätkab: “Paar päeva vihma ei teeks heinale midagi. Vili ja kartul saaksid aga kasvujulguse kätte.” Esimeses osakonnas tehakse ka heinajahu. Plaani järgi 80 tonni. Tahtmine oleks aga 150 tonni valmis saada. Siiani on heinajahu tehtud 26,5 tonni. Sovhoosi teise osakonna põllul töötas kogujapress. Heinapallid tõsteti masinale aga käsitsi. Selgituseks ütles brigadir A. Prits, et paar meest jäid juhilubadest ilma. Anti siis hangud kätte, et las proovivad ja saavad võib-olla targemaks. Heinasaak peaks olema nii 3,5 tonni hektarilt. Lattu on veetud 37,5 tonni. Parajasti müdises põllule traktor uue kogujapressiga. Siin seatakse see poole päevaga töökorda.