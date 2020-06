Esmaspäev toob äikest ja rahet

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, aga enne südaööd võib äikest olla. Puhub valdavalt idakaaretuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 13-17, Kirde-Eestis kohati 10, Lääne-Eesti rannikualadel kuni 21 kraadi.

Peipsi järvel puhub idakaaretuul 4-9 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Võib hoovihma sadada ja enne südaööd on äikeseoht. Nähtavus on enamasti hea. Sooja on 16-19 kraadi.

Esmaspäeva päeval on Lääne- ja Lõuna-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul sajab kohati, aga lõuna paiku juba mitmel pool hoovihma. On äikest ja võib tulla rahet. Ida pool on pärastlõunani vähese pilvisusega sajuta ilm, siis suureneb ka seal hoovihma-, äikese- ja rahevõimalus. Õhtul läheb sadu intensiivsemaks. Puhub ida- ja kagutuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, kuid pärastlõunal vaibub tuul nii saartel kui ka läänerannikul ning on muutliku suunaga. Sooja on 23-28, sajupilvede all langeb õhutemperatuur 20 kraadi ümbrusse.