“On mitu alternatiivi, kuidas koolivõrku uuendada. Tuleb kaaluda eri võimalusi, kuidas pikemas perspektiivis edasi minna,” lausus Laan. Tema sõnutsi on firma ülesanne selgitada välja, milline on pikas vaates Rakveres põhikoolikohtade vajadus. “See annab raamid ette, kas ja millest on mõistlik loobuda. Mida on mõistlik rekonstrueerida, kas on vaja uus maja ehitada? Mis on ratsionaalseim valik, seda me täna ei oska veel öelda,” rääkis Laan.