10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Ärevad teated tulid Põlula metskonna kandist: Palasi küla all põles uudismaa. Mitu päeva käis tulega äge võitlus ja alles eelmise nädala lõpuks saadi sellele piir panna. Kahju tekkis kaunikesti. Tuli levis umbes 70 hektaril. Kahel-kolmel hektaril sai kannatada odraoras. See peaks kõiki manitsema ettevaatusele.

10 aastat tagasi

Kolmapäeval oli selle suve palavaim ilm ning Võsu randa oli tulnud mitu tuhat suvitajat. Võsu päästekomando komandopealik Andrus Aasmäe ütles, et üleeile oli Võsu rannas maksimaalne veetemperatuur 18 kraadi. “Kuna on maatuul, siis vesi on tegelikult veel jahe, kuid karastatud inimesele on ujumine ohutu,” lausus Aasmäe.