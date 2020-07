See foto Tudu raudteejaamast peaks olema tehtud 1927. aastal. Kas ka siis pidi pileti ostmiseks lapse ette näitama, pole teada. Ilmselt siiski mitte. FOTO: SA Virumaa Muuseumid

Ajuti on ikka olnud nii, et raudtee on riik riigis. Ei olnud lood teistsugused ka 90 aastat tagasi. Nimelt olla pidevalt olnud kuulda nurinat teeninduskultuuri pärast Sonda–Mustvee kitsarööpmelisel raudteel.