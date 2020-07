Tapal elav Ilmar jutustas, et Ohepalu looduskaitsealal matkamas käies märkas ta väikest rästikut. Loodushuviline soovis kohtumise, mis ei ole päris igapäevane, pildile jäädvustada. Aga kuni ta telefoni sättis, oli rästik juba oma teed läinud. “Tõsi, kui madu kätte hakata võtma või talle kogemata peale astuda, siis võib ta hammustada küll, aga need on pigem erandlikud juhtumid,” kõneles loodushuviline. Kõige targem käitumine rästikuga kokku puutudes on madu lihtsalt rahule jätta ja eemale minna.