50 aastat tagasi

Haljala kolhoosis on põldheina niidetud 297 hektarilt. Sellest on tehtud heinajahu 140 tonni, heksleid 230 tonni ja pressitud pallidesse kuni 200 tonni. Kultuurheina saak on hea. Kohati saab 60 tsentnerit hektarilt kuiva heina. See veetakse pooltoorelt Kisuvere lauda küüni ventileerimisele. Eile alustati valge mesika sileerimist.