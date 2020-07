Soomusrong nr 7 Vabadus sõidab virutaalmaailmas

Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill rääkis, et kuna huvi Eestis ainulaadse näituse vastu oli eelmisel aastal väga suur, oli tõeliselt kahju tuuri lõpetada ja rongi külastajatele sulgeda. "Töötame praegu selle nimel, et veel käesoleval aastal saaks soomusrongi taas oma silmaga näha ja käega katsuda, aga mul on hea meel, et kõigil, kel eelmisel aastal rong nägemata jäi või kes tahaksid seda uuesti külastada, on see nüüd vähemasti virtuaalselt taas võimalik," ütles Lill.