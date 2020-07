10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Juba neljandat aastat peeti Pandivere sovhoosis laste kevadpäevi. See on siin kena komme. Kahe päeva jooksul mängiti, lauldi, tantsiti, võimeldi, harjutati kirjutamist, kuulati jutukesi, tehti tore väljasõit Äntu liivajärve äärde jne. Laste üritustest võttis osa ka Pipi Pikksukk. Kolmanda päeva pärastlõunal said paarkümmend pisitüdrukut-poissi tunnistuse ja albumi fotoga.