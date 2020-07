10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

20. juulist kuni 20. augustini on viljapuude ja marjakultuuride istandike loendus. Kolhooside ja riiklike majandite aiad ning individuaalaiad loetakse eraldi. Loenduse eesmärgiks on lähteandmete kogumine meie aianduse edasiseks planeerimiseks ja elanike puuviljade ning marjadega varustamise väljaselgitamiseks.

10 aastat tagasi

Järgmise nädala keskpaigaks lubab Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituut kuni 32kraadist suvesooja, kuid see on alles kuumalaine algus. Õhutemperatuur võib järgmisel nädalal isegi 35 soojakraadini ehk Eestis mõõdetud absoluutse maksimumi lähedale küündida. Ilmajaam avaldab ka ametliku hoiatuse, et inimesed palavusega oma tervisele rohkem tähelepanu pööraksid.