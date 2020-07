Piltuudis: Rakvere eraaias õitseb võimas tääkliilia

Vastupidav ja kiuline tääkliilia on pärit USA kaguosast. Kodumaal on ta lisaks ilule üks ütlemata kasulik taim, mille lehekiud tugevad, juurtest saadi seepi ja õied kõlbavat süüa. Meil on tegu siiski täitsa külma- ja niiskuskindla ilu­taimega, millele veebruaripäike võib liiga teha. Kuna kodumaal tolmendavad neid koolibrid, kelle vastet meil ei leidu, tuleks kuparde saamiseks see töö ise ära teha.