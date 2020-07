10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Kaitseliidu Viru maleva ajalooline hoone Pikal tänaval läheb kõigi eelduste kohaselt sügisel remonti, majas asuva Rakvere Galerii saatus on praegu veel ebaselge. Virumaa Näituste juht Raivo Riim väitis, et Virumaa Näitused kolib remondi ajaks ilmselt Multimargeri katuse alla; mis saab aga Rakvere Galeriist, mille tegemistega on Riim samuti väga tihedalt seotud, ei osanud ta öelda.