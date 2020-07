Rakvere O.T.T. kolib keskväljaku parklasse

"Raamatukogu on kogukonna keskus, neljapäeviti on seal väga ägedaid üritusi ja ka meie väiketootjate ning külastajate arv on tõusnud, nii et on kitsaks läinud ning oleme juba ammu plaani pidanud veel paremini sobiva koha jaoks," rääkis Rakvere O.T.T.i eestvedaja Ele Sööl.

"Inimeste teadlikkus on tõusnud, käijaid on rohkem, aja jooksul on ka väiketootjaid juurde tulnud, eelmisenl nädalal näiteks oli 13 kauplejat," rääkis Ele Sööl. Tema sõnul on mõistlik soovitud kaubad ette tellida, kuid alati on kaasa võetud varuga, nii et ka spontaanselt tulija saab, mis vaja.