Keeruline on mõõta, kui suur mõju on moraalsetel majakatel või kuidas eeskuju mõjutab suhteid ja käitumist laiemalt. Kindlasti on see oluline ja nii sünnivadki "uusnormaalsused" ehk igaühel oma tõde, mida ta enda arvates õigeks peab.