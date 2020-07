Seoses spordiüritusega muutub täna Võsul liikluskorraldus

Puhkepiirkonna külastajate ja võistlejate sissesõit Võsule on Rakvere poolsest küljest, väljasõit Käsmu poolsest otsast. Seega on liikumine ühesuunaline, välja arvatud ühistransport. Nimetatud ajavahemikul aitavad asulas ja Võsu-Käsmu ristmikul sohvreid turvafirma G4S töötajad ja liiklusreguleerijad.

Võistlejad suunatakse Rakvere poolt saabudes Kalda tänava äärse ja remondis oleva parkla kõrval asuvale haljasalale. Lisa parkimisvõimalused on tasulises parklas O-Kõrtsi vastas. Selleks päevaks on parkijatele avatud spordihoone parkla ja spordihoone tagune Vergi tee. Lisaks Haljala vallamaja esine ja selle ees oleva haljasala äär. Samuti on võimalik parkida Eha tänavale ja Käsmu poole viiva sõidutee äärde.