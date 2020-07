Ilm pöörab sajusemaks ja jahedamaks

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja läheb sajule. Puhub lõunakaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 12-18 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadu koos äikesega liigub läänest itta üle maa. Puhub läänekaaretuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Äikese ajal on tuulepuhangud tugevamad. Sooja on 17-22, Ida-Eestis enne vihma kuni 25 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti vahelduva vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Lääne- ja loodetuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Sooja on 15-19 kraadi.