Kui palju nendelt 1930. aastal toimunud kergejõustiku ja jalgpalli kursustel osalenutest vutimänguga jätkas, ei ole teada. Küll on aga kursuste juhendajad-treenerid Rähn ja Parbo just need mehed, kes kergejõustiklaste meeskonna Rakvere Kalevi vastu viigini viisid. FOTO: SA Virumaa Muuseumid