Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

50 aastat tagasi

On kombeks saanud, et suvistes pioneerilaagrites korraldatakse ühe või teise eriala päevi. Vaeküla pioneerilaagris oli 130 ja Karepa pioneerilaagris 200 pioneerile tuletõrjealane päev. Rakvere Tuletõrjeühingu ülesandeks jäi selgitada pioneeridele tule süttimise võimalusi ja laste tulega mängimisest tekkiva hädaohu suurust. Näidati ka tuletõrjeteemalisi filme.

10 aastat tagasi

Mõned kodutute loomade varjupaigad tõdevad, et viimasel ajal satub nende juurde rohkem loomi, kuid kõik omavalitsused ei ole altid ülalpidamise eest tasuma ning annetustest ei piisa. Rasked ajad majanduses on avaldanud mõju ka loomade varjupaikadele. Tänavu on inimeste tehtud annetuste keskmine suurus vähenenud, varjupaikadesse sattunud loomade koguarv tublisti suurenenud.