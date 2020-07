Tipikad pedaalivad Pandivere kandis

Tegemist on kahekümnenda tipikate rattamatkaga, mis sedapuhku kulgeb Lasilast Tamsallu. Rattamatka projektijuht Marko Vilberg rääkis, et kui aastate eest alustati suvise tudengiüritusena, siis praeguseks on lõviosa matkajatest tehnikaülikooli vilistlased. “Isegi õppejõude on vist tudengitest rohkem,” lausus ta.