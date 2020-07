Rakvere haiglas töötab 162 õde

Rakvere haiglas on õendustöötajaid ja sama haridustasemega töötajaid hetkel 162. Haigla õendusjuhi Markel Pajupuu sõnutsi kuuluvad nende hulka radioloogiatehnikud, laborandid, ämmaemandad, nende seas on nii osa- kui ka täisajaga, ühe ja mitme töökohaga töötajaid.

Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev sõnas töökoormuse kohta, et seda on suudetud enam-vähem täiskoormuse piires hoida, ainult aktiivsetel haigestumisperioodidel või eriolukordades on tehtud ka ületööd. “Selle teadlikust tekkimisest püüame hoiduda. Kahjuks ei võimalda praegused teenuse rahastamise lahendused hoida eriolukorraks tagavaratöökohti,” lausus Suurkaev. Ta rääkis, et koroonaajal püüdsid nad eriosakondade mehitamisega toime tulla muude tegevuste vähendamise ja vastuvõttude sulgemise teel, kuid toime tulla on igal juhul keeruline. Lisaks, ka meditsiinitöötajad haigestuvad, ja kuna enamik õdesid on naisterahvad, lähevad nad valdavalt ka emapuhkusele.